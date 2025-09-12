Successos
Detingut per gravar un home a les dutxes d'un gimnàs
L'arrestat de 32 anys està acusat d'un delicte contra la llibertat sexual
Un home de 32 anys va ser detingut dimecres per enregistrar amb el mòbil imatges d'un altre home a les dutxes d'un gimnàs d'Andorra la Vella, segons ha fet públic la policia. Els fets van succeir al vespre i els agents del cos de seguretat van arrestar l'acusat al centre esportiu com autor d'un delicte contra la llibertat sexual i contra la intimitat.
Notícia pendent d'ampliació