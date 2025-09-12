Successos
Controlat un conductor amb 2,02 d'alcoholèmia
La policia ha detingut quatre persones aquesta setmana per conduir ebris
Conduir sota els efectes de l'alcohol ha estat el motiu de l'arrest de dos homes i dues dones aquesta setmana, segons ha informat la policia. La taxa positiva més elevada la va donar un home de 34 anys amb un registre de 2,02 grams per litre de sang a Andorra la Vella, i la segona més alta correspon a una conductora de 42 anys, que circulava amb 1,34 d'alcoholèmia també per la capital.
El cos de seguretat indica que un jove de 20 anys va ser detingut amb 1,33 d'alcoholèmia després de ser controlat pels agents per incorporar-se a un carrer sense regular la velocitat a Escaldes. La quarta detenció va ser la d'una conductora de 32 anys interceptada amb una taxa positiva de 0,91 a Andorra la Vella.