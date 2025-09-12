Conflicte
Andorra dona suport a l'aplicació de la solució de dos Estats per assolir la pau a Palestina
La iniciativa ha obtingut un ampli suport internacional, amb 142 vots a favor
Andorra ha donat suport a la Declaració de Nova York sobre la implementació de la solució de dos Estats, impulsada per França i l'Aràbia Saudita, que s'ha votat aquest dijous. El text s'ha presentat en el marc de la Conferència sobre la Solució de Dos Estats, celebrada a Nova York, i traça un full de ruta per avançar cap a la pau entre Israel i Palestina i insta Hamàs a entregar les armes. La iniciativa ha obtingut un ampli suport internacional, amb 142 vots a favor, 10 en contra —entre els quals hi ha els Estats Units, Israel i Argentina— i 12 abstencions.
La iniciativa, que compta amb el suport de la comunitat internacional, pretén reactivar els esforços diplomàtics i establir una via "irreversible" cap a una resolució justa del conflicte al Pròxim Orient. El president francès, Emmanuel Macron, ha destacat la importància d’aquest compromís col·lectiu: “Dos pobles, dos Estats. Un altre futur és possible. Depèn de tots nosaltres fer-lo realitat”, ha escrit a través de les xarxes socials.