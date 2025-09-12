BANCA
Andbank Wealth Management fitxa Rodrigo Utrera de director de Renda Variable
Andbank Wealth Management ha incorporat Rodrigo Utrera com a director de Renda Variable. Amb més de 20 anys d’experiència, Utrera prové de Santander Asset Management, on durant els últims quatre anys va exercir com a Head of Equities i gestor principal dels fons de renda variable espanyola i europea. Al llarg de la seva carrera ha estat reconegut amb diversos guardons per la tasca professional. Utrera és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Carles III de Madrid i en Ciències Actuarials i Financeres per de Comillas i té un màster en Borsa i Mercats Financers.