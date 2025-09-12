El temps
Alerta per grans acumulacions de pluja a partir de la nit
Meteorologia avisa que es pot arribar a 70 mm al centre del país
Dissabte serà un dia de pluges intenses a Andorra. El servei meteorològic ha activat l'avís groc alertant que hi haurà grans acumulacions de precipitació durant la jornada. La previsió és que al centre del país es pot arribar a 70 mm i a l'extrem sud "se n'acumularà molta menys". Meteorologia anuncia que les primeres precipitacions poden arribar avui a partir del migdia i seran "de caràcter feble" i per a la nit s'esperen les pluges "més intenses" i podrien ser localment tempestuoses. La màxima intensitat serà de matinada i a primera del matí i els ruixats continuaran fins a mitja tarda.
Les temperatures seran de 13 graus de mínima i 21 de màxima a Andorra la Vella, i de 7 i 9 respectivament al Pas de la Casa. El pronòstic del temps indica que el sol tornarà a ser el protagonista de les jornades de diumenge i dilluns amb un lleuger augment de les màximes fins als 24 graus al centre del Principat.