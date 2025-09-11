MOBILITAT
El túnel sud dels Dos Valires tanca per obres dilluns
El trànsit al túnel dels Dos Valires quedarà alterat a partir del dilluns 15 de setembre arran de les obres al pont de Lisboa, a la Massana. El Govern va informar que els treballs pretenen millorar el paviment i reforçar la seguretat del pont, i comportaran el tancament del túnel sud. La circulació es farà en doble sentit pel túnel nord fins al dia 10 d’octubre. El túnel nord es tancarà a partir d’aquesta data i s’habilitarà el doble sentit pel túnel sud amb més restriccions a la circulació, ja que per transitar de la Massana cap a Encamp s’haurà de baixar fins a la rotonda d’Engolasters.
Les modificacions viàries suposen, a més, una limitació de la velocitat fins a un màxim de 50 quilòmetres per hora pels Dos Valires i la prohibició per als ciclistes de circular per l’interior de la infraestructura.