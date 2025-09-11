Col·lectius
Sylvette Lluch presenta 'El Silenci de la Broma'
Es tracta d'una obra col·lectiva que combina testimoniatges reals, reflexions professionals i expressions artístiques que posa al centre l'assetjament escolar
Sylvette Lluch ha presentat aquest vespre a la sala d'actes del FNAC Pyrénées Andorra, el llibre 'El Silenci de la Broma', una obra col·lectiva que combina testimoniatges reals, reflexions professionals i expressions artístiques que posa al centre l'assetjament escolar.
El llibre ha estat editat per Mesclant, amb el suport de l'Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d'Andorra (ADJRA) i recull l'experiència personal de l'autora i veus de joves i famílies que han patit bullying. Els assistents han pogut adquirir el llibre durant la presentació. La recaptació anirà destinada íntegrament a la campanya de sensibilització sobre l'assetjament escolar del curs 2025-2026 de l'ADJRA.