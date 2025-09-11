Col·lectius

Sylvette Lluch presenta 'El Silenci de la Broma'

Es tracta d'una obra col·lectiva que combina testimoniatges reals, reflexions professionals i expressions artístiques que posa al centre l'assetjament escolar

Presentació del llibre de Sylvette Lluch 'El Silenci de la Broma

Presentació del llibre de Sylvette Lluch 'El Silenci de la BromaADJRA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Sylvette Lluch ha presentat aquest vespre a la sala d'actes del FNAC Pyrénées Andorra, el llibre 'El Silenci de la Broma', una obra col·lectiva que combina testimoniatges reals, reflexions professionals i expressions artístiques que posa al centre l'assetjament escolar. 

El llibre ha estat editat per Mesclant, amb el suport de l'Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d'Andorra (ADJRA) i recull l'experiència personal de l'autora i veus de joves i famílies que han patit bullying. Els assistents han pogut adquirir el llibre durant la presentació. La recaptació anirà destinada íntegrament a la campanya de sensibilització sobre l'assetjament escolar del curs 2025-2026 de l'ADJRA.

tracking