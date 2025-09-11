COL·LECTIUS
‘El silenci de la broma’ posa el focus en l’assetjament escolar
El llibre El silenci de la broma, de Sylvette Lluch, posa el focus en l’assetjament escolar a través de testimonis reals, reflexions professionals i creacions artístiques. L’obra ha estat publicada per Mesclant amb el suport de l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) i recull l’experiència personal de l’autora i d’altres joves i famílies que han patit bullying.
“Una broma, quan fa mal, deixa de ser una broma”, resumeix la presidenta d’ADJRA, Sandra Cano, prologuista del llibre. El volum inclou aportacions de professionals del SAAS, de l’advocada Aurora Casadevall, i de creadors com Juli Fernández Blasi, mossèn Ramon de Canillo i la tiktoker Clàudia Cunill. L’obra es presentarà avui a les 19 hores a l’FNAC Pyrénées Andorra, i els beneficis es destinaran a la campanya contra l’assetjament escolar 2025-2026.