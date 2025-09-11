Banca
Rodrigo Utrera, nou director de renda variable d'Andbank Wealth Management
Al llarg de la seva carrera ha estat reconegut amb diversos guardons, entre els quals destaquen el premi al millor gestor de renda variable espanyola de L’Economista el 2023
Andbank Wealth Management ha incorporat Rodrigo Utrera com a nou director de Renda Variable. Amb més de 20 anys d'experiència en els mercats financers, Utrera prové de Santander Asset Management, on durant els últims quatre anys va exercir com a Head of Equities i gestor principal dels fons de renda variable espanyola i europea.
La seva trajectòria professional inclou també una etapa a BBVA Asset Management SGIIC, on va liderar la integració dels equips de renda variable espanyola i europea i va impulsar una nova gamma de fons temàtics globals. Utrera ha treballat anteriorment a Aviva Gestió com a gestor de renda variable, i a Belgravia Capital, on va ser analista especialitzat en els sectors d’energia, matèries primeres i industrial.
Al llarg de la seva carrera ha estat reconegut amb diversos guardons, entre els quals destaquen el premi al millor gestor de renda variable espanyola de L’Economista el 2023, la qualificació AA de Citywire el 2018 i el premi Investors Choice Awards el 2014 pel millor fons de retorn absolut de renda variable europea, gràcies al fons Belgravia Beta.
Formativament, Utrera és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Carles III de Madrid, en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat Pontifícia de Cometes (ICADE), i té un màster en Borsa i Mercats Financers pel IEB. Manté una vinculació activa amb l’àmbit acadèmic com a subdirector del màster en Borsa i Mercats Financers del IEB i docent en institucions com IEB, ICADE Business School, AFI i IE Business School.