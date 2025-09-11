COL·LABORACIÓ
Neix la plataforma Connectand per incentivar el voluntariat
Creand Crèdit Andorrà, Caldea i SETAP365 van presentar ahir la nova plataforma Connectand, un projecte que té com a objectiu incentivar les iniciatives voluntàries del Principat entre els treballadors de les tres plantilles. “Volíem una solució tecnològica, una aplicació, que pogués centralitzar les diferents propostes o accions de voluntariat ofertes al país”, va reconèixer la cap de desenvolupament de recursos humans de SETAP365 i la presidenta del projecte Connectand, Ana Sánchez.
La plataforma centralitza diferents accions de voluntariat
La iniciativa va entrar en funcionament ahir i ja es poden accedir a les primeres accions solidàries, com la campanya de donació de sang de la Creu Roja o una iniciativa d’acompanyament de persones grans o que se senten soles, impulsada per Càritas. Les tres empreses han inclòs en el sistema de treball “vuit hores anuals retribuïdes per dur a terme tasques de voluntariat”, amb l’objectiu d’ampliar-les en un futur. Sánchez va confirmar que tampoc descarten “adherir més empreses” del país al projecte, que té la voluntat de “posar les persones al centre”.
El projecte Connectand va sorgir en una hackató celebrada el maig del 2024, en què es van proposar idees innovadores per generar sinergies entre empreses. Segons el director de sostenibilitat de Creand, Martí Alay, es tracta “d’un programa innovador, que aprofita el talent i la vàlua de les persones que formen part de les nostres empreses”.