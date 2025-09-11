Comerç
Maison Roca aposta pel talent andorrà amb Clàudia Riera com a nova musa
El president del Grup GRG, Joan Roca, ha destacat que la marca busca mantenir una identitat pròpia "amb rostre andorrà"
La joieria andorrana Maison Roca ha presentat aquest dimecres la seva nova campanya, protagonitzada per l'actriu Clàudia Riera, que s’incorpora com a nova musa de la marca. L'acte de presentació, celebrat al Mercat del Diamant, espai emblemàtic de la casa, ha servit per revelar les imatges de la campanya i reivindicar l’aposta per la cultura i l’art local.
Segons ha explicat Joan Roca, president del Grup GRG, la col·laboració amb Riera no només marca l’inici d’una nova etapa per a la joieria, sinó també "un compromís amb la cultura i el talent del país”, tot destacant que la marca busca mantenir una identitat pròpia "amb rostre andorrà".
Clàudia Riera, amb trajectòria al cinema, la televisió i el teatre, inicia així un nou projecte com a imatge de Maison Roca, en paral·lel a nous reptes professionals com el rodatge d’una nova producció i el seu retorn als escenaris de Barcelona amb l’obra Venus in Fur. "La joieria no és només bellesa, és història, ofici i art", ha expressat l’actriu durant l’acte, afegint que li fa il·lusió que "una casa andorrana aposti per mi i per la cultura del país".