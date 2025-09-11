Comerç

Maison Roca aposta pel talent andorrà amb Clàudia Riera com a nova musa

El president del Grup GRG, Joan Roca, ha destacat que la marca busca mantenir una identitat pròpia "amb rostre andorrà"

Joan Roca i Clàudia Riera a la presentació de la campanya

Joan Roca i Clàudia Riera a la presentació de la campanya

La joieria andorrana Maison Roca ha presentat aquest dimecres la seva nova campanya, protagonitzada per l'actriu Clàudia Riera, que s’incorpora com a nova musa de la marca. L'acte de presentació, celebrat al Mercat del Diamant, espai emblemàtic de la casa, ha servit per revelar les imatges de la campanya i reivindicar l’aposta per la cultura i l’art local.

Segons ha explicat Joan Roca, president del Grup GRG, la col·laboració amb Riera no només marca l’inici d’una nova etapa per a la joieria, sinó també "un compromís amb la cultura i el talent del país”, tot destacant que la marca busca mantenir una identitat pròpia "amb rostre andorrà".

Clàudia Riera, amb trajectòria al cinema, la televisió i el teatre, inicia així un nou projecte com a imatge de Maison Roca, en paral·lel a nous reptes professionals com el rodatge d’una nova producció i el seu retorn als escenaris de Barcelona amb l’obra Venus in Fur. "La joieria no és només bellesa, és història, ofici i art", ha expressat l’actriu durant l’acte, afegint que li fa il·lusió que "una casa andorrana aposti per mi i per la cultura del país".

