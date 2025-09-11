MOBILITAT
Les protestes del moviment ‘Bloquons tout’ tallen l’RN20
Les grans ciutats van concentrar les vagues i manifestacions
França va viure ahir una jornada de mobilitzacions sota el lema Bloquons tout (Bloquegem-ho tot), amb manifestacions i vagues arreu del país. Les protestes es van concentrar principalment en grans ciutats com París, Marsella, Lió o Estrasburg, així com en zones de l’est del país, especialment Alsàcia. A més, el transport públic va patir retards i interrupcions, que van afectar trens, carreteres i aeroports francesos. La prefectura de l’Arieja va informar que la circulació al centre de Foix, a l’RN20, va quedar tallada a causa de les protestes.
La jornada ocorre en un moment d’inestabilitat política
El moviment Bloquegem-ho Tot va néixer aquest estiu a les xarxes socials i va anar guanyant suport entre sindicats, partits de l’esquerra radical i col·lectius d’activistes. Les reclamacions demanaven posar fi a les mesures d’austeritat previstes al pressupost francès, que inclouen retallades en sanitat i pensions, així com la supressió d’alguns festius.
La jornada va tenir lloc en un moment d’inestabilitat política a França, després de la caiguda del govern de François Bayrou i el nomenament de Sébastien Lecornu com a nou primer ministre, el quart en menys d’un any. El president Emmanuel Macron s’enfronta així a un desafiament social en un clima polític ja molt tens. Per fer front a la protesta, el govern francès va desplegar prop de 80.000 policies a tot el territori.