Estadística

Les importacions de béns a l'agost sumen 130,31 milions d’euros

Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.909,60 milions d’euros

Camions a la duana

Camions a la duanaArxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les importacions de béns durant el mes d'agost van sumar 130,31 milions d’euros, amb un descens del 5,3% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'construcció', amb un 23,9%; 'industrial', amb un 10,8% i  'diversos', amb un 16%.

Sense el capítol 'energia', la variació percentual de les importacions presenta una davallada del 3,6%. Pel que fa a les exportacions de béns van sumar 11,47 milions d'euros, amb una baixada del 3,3% respecte a l'agost de 2024.

L'acumulat dels darrers 12 mesos

Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.909,60 milions d'euros, xifra que representa un augment del 3,3%, respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor representen un 4,6% més que al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 189,03 milions d'euros, xifra que suposa un descens del 4,5%.

tracking