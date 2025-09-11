Estadística
Les importacions de béns a l'agost sumen 130,31 milions d’euros
Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.909,60 milions d’euros
Les importacions de béns durant el mes d'agost van sumar 130,31 milions d’euros, amb un descens del 5,3% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'construcció', amb un 23,9%; 'industrial', amb un 10,8% i 'diversos', amb un 16%.
Sense el capítol 'energia', la variació percentual de les importacions presenta una davallada del 3,6%. Pel que fa a les exportacions de béns van sumar 11,47 milions d'euros, amb una baixada del 3,3% respecte a l'agost de 2024.
L'acumulat dels darrers 12 mesos
Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.909,60 milions d'euros, xifra que representa un augment del 3,3%, respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor representen un 4,6% més que al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 189,03 milions d'euros, xifra que suposa un descens del 4,5%.