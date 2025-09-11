Patrimoni cultural
Un laboratori italià analitza set conjunts de pintura mural romànica del país
La intervenció sobre el terreny té una durada de set dies i un cost de 15.570 euros
El departament de Patrimoni Cultural ha encarregat un estudi científic i tècnic dels set conjunts de pintura mural romànica presents al Principat. L’objectiu és aprofundir en el coneixement d’aquest patrimoni i establir les bases per a la seva conservació futura.
Els treballs els du a terme el laboratori italià Consulenza e diagnostica per il restauro e la conservazione, especialitzat en investigació i diagnòstic previ a la restauració de béns. La intervenció sobre el terreny té una durada de set dies i un cost de 15.570 euros.
Els especialistes Davide Melica i Llucia Bosch analitzen els conjunts de Sant Joan de Caselles, Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Santa Coloma, les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella, Santa Coloma i Sant Serni de Nagol i el tríptic de la Casa de la Vall, que actualment es troba al taller de Patrimoni Cultural en procés de restauració.
Segons la directora del departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, l’estudi contribuirà a reforçar el coneixement del romànic andorrà i ajudarà a garantir la seva preservació per a les generacions futures.
L’anàlisi inclou l’estudi dels materials i tècniques pictòriques originals, l’impacte de les condicions ambientals, la identificació de degradacions i restauracions prèvies, i l’avaluació de la seva eficàcia. També s’utilitzen tècniques no invasives per obtenir dades sense intervenir directament sobre les pintures.
Aquest projecte s’emmarca dins del Pla Estratègic de la Cultura 2030 i complementarà tant la candidatura del patrimoni romànic andorrà a la UNESCO com els continguts de l’Enciclopèdia del Romànic d’Andorra, actualment en preparació.