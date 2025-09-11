Estadística
La gasolina s'abarateix un 1,5% a l'agost
La baixada de preus dels carburants ha estat generalitzada
Els carburants s'han abaratit a l'agost de manera generalitzada respecte al juliol, amb una baixada de la gasolina sense plom 95 octans d'un 1,5% (1,312 euros el litre) seguit de la gasolina sense plom 98 octans, amb un 1,4% (1,373 euros el litre), segons recull Estadística. El preu del gasoil de locomoció ha baixat en un 1,2% i el gasoil de locomoció millorat ha baixat una dècima, un 1,1%, per situar-se en 1,230 i 1,262 euros el litre, respectivament.
La comparativa amb els preus de l'agost passat mostra una baixada important dels carburants, ja que la tarifa del gasoil de calefacció de domicili s'ha reduït un 5,7% i la del gasoil de calefacció de botiga, un 5,3%. En aquella data el litre de gasoil de calefacció de domicili costava 0,993 euros i el de gasoil de botiga, 0,927 euros.
Menys importació de carburants
La compra de carburants a l'exterior a l'agost ha estat de 12,80 milions de litres, el que suposa un descens del 6,9% en comparació amb els 14,7milions del juliol. Si es compara amb el mes d'agost de l'any anterior, la baixada ha estat del 19,4%% en la importació del fuel domèstic i del 6,7% en la de gasoil, segons detalla Estadística. Respecte al mes anterior, les importacions han augmentat un 5% en total.