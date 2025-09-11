Successos
Ferit un motorista a l'avinguda Santa Coloma
L'accident s'ha produït per la topada amb un turisme
Un motorista de 37 anys ha resultat ferit en un accident poc abans de les dues a l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella, a l'altura del número 130. L'home ha estat traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per les lesions que ha patit en topar la motocicleta que conduïa amb un turisme.
La policia ha informat que ha rebut l'avís del sinistre a les 13.50 hores i que els dos vehicles implicats en l'accident són de matrícula d'Andorra.