Energia
FEDA instal·la una microturbina per activar el telecomandament de la presa de la Vall del Riu
L'aparell permet carregar bateries en una zona sense connexió elèctrica
La presa de la Vall del Riu ja disposa d’un sistema de control remot gràcies a la instal·lació d’una microturbina que assegura l’alimentació elèctrica de l’equipament. FEDA ha informat que la nova infraestructura permet carregar les bateries necessàries per al funcionament del telecomandament en una zona sense connexió a la xarxa elèctrica.
La companyia ha assenyalat que la combinació de la microturbina amb les plaques fotovoltaiques existents fa possible monitorar i gestionar a distància l’obertura i el tancament de la presa. Aquesta millora facilita el manteniment del cabal ecològic del riu i ofereix dades en temps real sobre els nivells d’aigua, aspectes considerats essencials per aconseguir una administració més eficient i respectuosa amb el medi.
El cap de taller de manteniment de FEDA, Serafí Vall, ha explicat que la incorporació de la microturbina permetrà “una gestió més eficient de la presa, reduint les intervencions sobre el terreny i contribuint a una operativa més sostenible”. L’entitat sosté que el nou sistema optimitzarà recursos, millorarà la resposta davant situacions excepcionals i minimitzarà l’impacte ambiental derivat dels desplaçaments fins a la zona.
Aquest projecte s’emmarca dins de l’estratègia de transició energètica que FEDA està desplegant a totes les preses del país. La companyia ha destacat que aquestes actuacions responen a la voluntat de consolidar una gestió més intel·ligent i respectuosa amb la natura.