Consell General
Espot obre la porta a revisar l'aportació dels residents passius i dels de compte propi
El cap de Govern reconeix que "és massa barat venir a residir al país"
El debat de la primera sessió de control del curs s’ha centrat en les quotes i el ritme de creixement del país. L’intercanvi dialèctic principal ha tingut lloc entre el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, i el cap de Govern, Xavier Espot.
Escalé ha alertat que el ritme de creixement és massa elevat i ha posat l’accent en les quotes de compte propi i dels residents passius, que, segons ha indicat, “estan pagant massa poc”. En aquest sentit, ha preguntat si el Govern estaria disposat a revisar aquests impostos.
Espot ha recollit el guant i ha admès que “és massa barat venir a viure al país”, obrint la porta a debatre, en seu parlamentària, un possible augment de les taxes. Així mateix, ha valorat positivament l’impacte de l’impost sobre la inversió estrangera, però ha reconegut que no ha estat prou significatiu. Per aquest motiu, també s’ha mostrat obert a incrementar-lo. Tot i això, en resposta a una pregunta del conseller Pere Baró, no ha volgut concretar fins a quin punt estaria disposat a arribar.