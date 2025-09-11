PRESENTACIÓ
Boris sorprèn en l’aparició a l’acte de ‘L’estafador que va ser rei d’Andorra’
L’autor destaca 20 anys de recerca i més de 6.000 documents per reconstruir fidelment
El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir ahir la presentació de la novel·la de no-ficció L’estafador que va ser rei d’Andorra, escrita pel periodista i director cinematogràfic Jorge Cebrián. L’acte va reunir més de 150 persones i ha suposat el tret de sortida a la difusió del llibre, publicat en català i castellà per l’editorial andorrana Anem Editors.
La presentació, conduïda pel periodista Gabriel Fernàndez, va comptar amb la participació de l’autor i de l’editor Oliver Vergés. En el decurs de l’acte, Cebrián va destacar el llarg procés de recerca que ha fet possible el volum: més de vint anys dedicats a compilar més de sis mil documents sobre Boris Skossyreff, l’aventurer que l’any 1934 es va autoproclamar rei d’Andorra. Alguns d’aquests documents, que inclouen cartes i articles de premsa de l’època, van ser mostrats al públic com a mostra de la rigorositat de l’obra, que l’autor va qualificar de novel·la en què “tot el que s’explica és real”.
Cebrián també va posar en relleu el material complementari del llibre, que inclou apèndixs i documents inèdits. Per la seva banda, Vergés va subratllar la dimensió del projecte per a Anem Editors, amb una tirada inicial de 1.000 exemplars en català i 800 en castellà, xifres que considera “molt ambicioses” per a una obra d’autor i temàtica andorrana.
Un dels moments més sorprenents de la vetllada va ser la irrupció del personatge de Boris Skossyreff, encarnat per l’actor català Manel Piñero, conegut també per la seva faceta televisiva. Piñero va interpretar un discurs satíric adreçat al públic en què el rei comentava l’actualitat andorrana.
El públic, format per nombroses personalitats del món cultural i institucional, va aplaudir l’acte, que s’ha emmarcat en un calendari més ampli de difusió. El 17 de setembre es projectarà el documental dirigit pel mateix Cebrián als cinemes Illa Carlemany i als cinemes Girona de Barcelona, i el 27 de setembre la novel·la es presentarà també a la Setmana del Llibre en Català.