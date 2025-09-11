TEMPORADA ARTÍSTICA FRANCESA
Un any de cultura a totes les parròquies
L’ambaixada ha programat un cicle de 35 espectacles que començarà el 18 de setembre
El Junior Ballet de l’Òpera de París, integrat per joves talents amb un repertori que inclou peces de Balanchine, Béjart, López Ochoa i José Martínez, aterra al Principat com una de les cites més destacades de la temporada cultural francesa. El programa també ofereix propostes innovadores com Phénix, que fusiona hip-hop i música barroca, o Entrée les artistes, fruit d’una col·laboració amb la Massana i l’Escena Nacional d’Andorra.
La temporada, presentada ahir per l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, aplega 35 activitats distribuïdes per totes les parròquies. El diplomàtic va subratllar que l’objectiu és portar al país “les millors creacions contemporànies franceses”, moltes de les quals ja han obtingut èxits i reconeixements a França. Aquesta edició posa el focus en el públic jove, amb espectacles de carrer, muntatges de titelles, exposicions d’art i audiovisuals i iniciatives vinculades a centres educatius.
“El criteri habitual és escollir les millors obres de la creació contemporània francesa”
La programació compta amb la implicació de 38 entitats culturals –comuns, associacions, institucions i festivals– i 21 patrocinadors. Eybalin va remarcar la voluntat d’enfortir els vincles amb els agents culturals andorrans i d’impulsar sinergies creatives entre els dos països.
El calendari arrencarà el 18 de setembre amb un homenatge a Erik Satie al Consell General i s’estendrà fins al juny del 2025. A banda de música i dansa, inclourà teatre, fotografia, cinema i conferències. El cartell ofereix peces teatrals d’èxit com Le porteur d’histoire a Encamp o Les gros patinent bien a Sant Julià de Lòria, així com exposicions com Percevant. Paral·lelament, s’organitzaran projectes educatius amb alumnes del Lycée Comte de Foix i de l’escola andorrana de batxillerat, i tallers dirigits per creadors de renom. L’ambaixador va subratllar que la iniciativa busca apropar la creació contemporània francesa a tot tipus de públics i, al mateix temps, reforçar la col·laboració amb les institucions culturals del país.
La temporada aposta per replicar a Andorra la política cultural francesa: portar l’alta creació a tots els públics, independentment de l’edat o la parròquia. Eybalin va remarcar que la voluntat és que “la cultura sigui un bé compartit i accessible”, i que projectes com aquest enforteixen els vincles històrics entre França i Andorra. Els organitzadors també van subratllar el paper del mecenatge privat, que amb els 21 patrocinadors permet ampliar i diversificar les propostes, que van afegir que, en conjunt, es tracta d’una programació que combina rigor artístic amb voluntat divulgativa.