Activitats per a tots els públics per la Setmana Europea de la Mobilitat
El Govern impulsa una pedalada, contacontes i un concurs fotogràfic per fomentar la mobilitat sostenible del 20 al 22 de setembre
El Govern, a través de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, ha organitzat un programa d’activitats per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat, que tindrà lloc del 20 al 22 de setembre sota el lema 'La mobilitat per a totes les persones'. L’objectiu és conscienciar la població sobre la importància de moure’s de manera sostenible.
El dissabte 20 s’iniciarà amb una pedalada popular amb bicicletes de Cicland pels carrers d’Andorra la Vella, en col·laboració amb el museu BiciLab. La sortida serà a les 10 del matí i recorrerà punts emblemàtics de la parròquia. L’endemà, diumenge 21, el BiciLab acollirà un contacontes familiar per sensibilitzar sobre l’ús responsable dels mitjans de transport.
El dilluns 22, coincidint amb el Dia mundial sense cotxes, es convidarà la ciutadania a desplaçar-se de forma sostenible, deixant el vehicle privat a casa. Paral·lelament, es convoca un concurs fotogràfic a través de xarxes socials. Les imatges s’han d’enviar a concursfotografic@andorra.ad abans del 22 de setembre. Els premis inclouen un patinet elèctric, un llibre electrònic i uns auriculars submergibles, i les 20 millors fotografies s’exposaran a l’octubre al BiciLab.