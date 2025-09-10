DIA MUNDIAL
El telèfon de prevenció del suïcidi n’evita tres el primer any
La línia verda ha atès 83 trucades des que es va posar en funcionament
El ministeri de Salut ha fet públiques les dades del telèfon 177 de prevenció de les conductes suïcides, també conegut com a línia verda, coincidint amb la commemoració del Dia mundial de la prevenció del suïcidi, que se celebra avui. Durant el primer any de funcionament, s’han atès 83 trucades i en tres ocasions s’han hagut d’activar els serveis d’emergències per evitar suïcidis imminents. Des del ministeri es valora positivament el servei, ja que permet donar resposta a situacions límit i de necessitat de la població resident al Principat.
Pel que fa al perfil de les persones que hi han contactat, el 58% de les trucades les han fet dones i el 42% restant, homes. Quant a les franges d’edat, el 55% corresponen a persones d’entre 26 i 65 anys, seguides del grup de 18 a 23 anys, que representa el 37%. Els menors de 18 anys i els majors de 65 anys suposen cadascun un 4% del total de trucades. En la majoria de casos, la trucada la fa la mateixa persona afectada, mentre que la resta són efectuades per familiars o persones de l’entorn més proper.
El telèfon és gratuït i està operatiu les 24 hores del dia, els set dies de la setmana.