Fundació ONCA
‘Sotabosc’ convida els més petits a descobrir la màgia del bosc al Teatre Comunal
El preu de l’entrada és de 3 euros per persona, mentre que els menors d’un any hi poden accedir de manera gratuïta
El projecte educatiu de la Fundació ONCA presenta el seu segon espectacle familiar del 2025, Sotabosc, una proposta immersiva i sensorial de la companyia Inspira Teatre. L’espectacle tindrà lloc el dissabte 20 de setembre al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, amb dues sessions programades, a les 10.30 h i a les 12 h.
Adreçada a infants de 0 a 6 anys, Sotabosc és una experiència visual i musical sense text, que vol apropar les famílies al món natural a través dels sons i moviments propis del bosc. El preu de l’entrada és de 3 euros per persona, mentre que els menors d’un any hi poden accedir de manera gratuïta. Les entrades es poden adquirir a través del web www.onca.ad.