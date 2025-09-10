Col·lectius

'El Silenci de la Broma' denuncia l’assetjament escolar i dona veu a les víctimes

El llibre recull testimonis de famílies d'afectats

Redacció

L’assetjament escolar és al centre de El Silenci de la Broma, un llibre col·lectiu de Sylvette Lluch que combina testimonis reals, reflexions professionals i creacions artístiques per visibilitzar aquest problema i conscienciar sobre les seves conseqüències.

L’obra ha estat publicada per Mesclant amb el suport de l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA). Reuneix l’experiència personal de l’autora i les veus de joves i famílies que han patit bullying. La presidenta d’ADJRA i prologuista del llibre, Sandra Cano, ho resumeix amb una frase contundent: “Una broma quan fa mal deixa de ser una broma”.

El volum incorpora aportacions de psicòlegs i psiquiatres del SAAS, que expliquen les conseqüències psicològiques de l’assetjament, i de l’advocada Aurora Casadevall, que en desenvolupa la dimensió penal. També hi participen creadors com Juli Fernández Blasi, mossèn Ramon de Canillo i la tiktoker Clàudia Cunill, així com infants que han contribuït amb dibuixos i eslògans.

L'obra es presentarà demà a les 19 h, a l'FNAC Pyrénées Andorra amb la intervenció de l’autora, la presidenta d’ADJRA i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina. Els beneficis del llibre es destinaran íntegrament a la Campanya de Sensibilització sobre l’Assetjament Escolar 2025-2026 de l’entitat.

