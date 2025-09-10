Successos

Retencions a l'avinguda Tarragona per un accident entre dos turismes

De moment, no ha transcendit si hi ha persones ferides ni l’abast dels danys materials

Els dos cotxes implicats en l'accident

Redacció
Andorra la Vella

Un accident de trànsit entre un taxi i un turisme ha provocat aquest dimarts al vespre algunes retencions a l’avinguda Tarragona, a l’altura del McDonald’s, a Andorra la Vella.

El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 18.50 hores, quan, per causes que encara es desconeixen, els dos vehicles han col·lidit i el taxi ha quedat aturat al mig de la via, dificultant la circulació en un dels trams amb més intensitat de trànsit de la capital. El vehicle ja ha estat retirat. De moment, no ha transcendit si hi ha persones ferides ni l’abast dels danys materials.

