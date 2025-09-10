Cultura
Quim Salvat rep l’ajut per a la professionalització dels artistes musicals
La subvenció, dotada amb 40.000 euros, s’ha concedit al seu projecte artístic, escollit entre tres propostes presentades en aquesta convocatòria
El consell de ministres ha atorgat l’ajut per a la professionalització dels artistes musicals al músic Quim Salvat. La subvenció, dotada amb 40.000 euros, s’ha concedit al seu projecte artístic, escollit entre tres propostes presentades en aquesta convocatòria.
La iniciativa es va engegar l'any passat i té com a objectiu donar suport als artistes musicals del país, davant de dificultats que es puguin trobar per "materialitzar el potencial real de professionalitzar-se i dedicar-se exclusivament als seus projectes artístics".
Aprovats els bàtxelors en economia i història
El Govern ha aprovat els títols oficials de bàtxelor en economia i en història de la Universitat Carlemany, amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).
Els estudis tenen una durada de tres anys i es podran cursar en modalitat presencial, semipresencial o virtual. El bàtxelor en economia forma per treballar en consultoria, finances o gestió pública, mentre que el d’història prepara per a la recerca, la gestió cultural o la docència. Tots dos incorporen competències transversals i professionals adaptades al mercat actual.