Policia
Nova campanya per garantir la seguretat en el transport dels infants a les escoles
Començarà l'11 de setembre i s'allargarà fins el 25 del mateix mes amb controls específics a prop de tots els centres educatius
La policia ha posat en marxa una nova campanya, arran de l'inici del curs escolar, entorn de les escoles amb l'objectiu de garantir el transport correcte dels infants i, afegeixen, conscienciar les famílies de la importància de respectar el Codi de la circulació.
La campanya començarà l'11 de setembre i s'allargarà fins el 25 del mateix mes amb controls específics a prop de tots els centres educatius. L'acció, remarca el cos de seguretat, està dirigida a vehicles particulars i als autobusos de transport escolar i públic.
Els agents revisaran que en vehicles de fins a 9 places els menors de deu anys, i amb una estatura de menys d'1,50 metres, ocupin els seients del darrere i utilitzin els sistemes de retenció infantils homologats i adaptats a les característiques dels nens i nenes. A més, es vigilarà que no es deixi el motor en marxa durant més de dos minuts, que els vehicles hagin passat la inspecció tècnica, l'estat dels pneumàtics i que els passatgers no superin el límit màxim autoritzat.