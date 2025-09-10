Mobilitat
Tallada l'RN20 per les mobilitzacions de 'Bloquegem-ho tot'
Els organitzadors han convocat manifestacions i protestes a tot el país
França viu avui una jornada de mobilitzacions sota el lema 'Bloquons tout' (Bloquegem-ho tot), amb manifestacions i vagues arreu del país. Fruit de les protestes, des de la prefectura de l'Arieja han informat que la circulació al centre de Foix, a l'RN20 ha quedat tallada. Les autoritats franceses recomanen agafar rutes alternatives per evitar el col·lapse, sobretot pels conductors que venen del nord cap a Foix i Saint-Girons, com la sortida número, 9 a Saint-Jean-de-Verges i després agafar la carretera Vernajoul/RD. El tall podria afectar la circulació a la zona d'influència de la frontera francoandorrana, tot i que les autoritats no ho tenien previst.
Les principals mobilitzacions es concentraran en grans ciutats com París, Marsella, Lió o Estrasburg, així com en zones de l’est del país, especialment l’Alsàcia, segons la previsió del matí.
El moviment 'Bloquegem-ho tot' va néixer aquest estiu a les xarxes socials i ha anat guanyant suport entre sindicats, partits de l’esquerra radical i col·lectius d’activistes. Reclamen aturar les mesures d’austeritat previstes al pressupost francès, que inclouen retallades en sanitat i pensions, així com la supressió d’alguns dies festius.
La jornada arriba en un moment d’inestabilitat política a França, després de la caiguda del govern de François Bayrou i el nomenament de Sébastien Lecornu com a nou primer ministre, el quart en menys d’un any. El president Emmanuel Macron s’enfronta així a un desafiament social en un clima polític ja molt tens.
Per fer front a la protesta, el govern francès desplegarà prop de 80.000 policies a tot el territori. Tot i que es preveuen retards i interrupcions en el transport públic, trens, carreteres i aeroports francesos, les connexions amb Andorra haurien de mantenir-se amb normalitat.