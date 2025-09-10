SANITAT
L’hospital fa fora l’anestesista desaparegut durant un dia
El metge treballava des de feia un mes i estava en període de prova
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha formalitzat l’acomiadament de l’anestesista que va protagonitzar l’espantada de la setmana passada; no es va presentar a la feina dimarts i va estar il·localitzable durant un dia sencer. El facultatiu s’havia incorporat a l’hospital feia un mes i estava en període de prova, amb la qual cosa ja es va apuntar que els fets derivarien que aquesta etapa prèvia a la consolidació del contracte es donaria com a no superada. Ara ja s’està cercant recanvi i s’haurien fet dues entrevistes a professionals de fora per tal de completar l’equip.
S'hi s'està buscant relleu i s'han fet entrevistes a dos candidats
Dimarts de la setmana passada el metge havia d’acudir al quiròfan a primera hora del matí per intervenir en operacions programades, però no hi va acudir i tampoc va avisar (ni abans ni després) de la seva absència. L’endemà tampoc va donar senyals de vida i va ser quan des de l’hospital es va decidir alertar la policia pel temor que li hagués passat alguna cosa de gravetat. A l’establiment hoteler on s’estava allotjant es va confirmar que tampoc havia passat per allà i les indagacions van acabar constatant que havia tingut un problema a Catalunya i havia estat retingut pels mossos d’esquadra. El metge havia arribat provinent de Lleida avalat per una experiència àmplia (té 60 anys) i per la verificació de la trajectòria que s’havia fet al col·legi professional de procedència.