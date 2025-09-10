IGUALTAT
L’ADA celebra l’entrada a tràmit del permís de naixement igualitari
L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) va mostrar ahir satisfacció per l’entrada imminent a tràmit del projecte de llei de permís de naixement igualitari. Segons l’entitat, aquesta normativa “reforça els drets de dones i homes i fomenta la corresponsabilitat des del naixement”. L’ADA, però, considera que “seria desitjable una implantació més ràpida del permís patern”.
En la reunió amb Xavier Espot i la secretària d’Estat Mariona Cadena, també es va parlar sobre l’avortament. L’associació reitera la necessitat d’una “solució que garanteixi que cap dona estigui en situació de risc legal”.