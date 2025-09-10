Política
Judith Casal deixa el Consell General per motius mèdics
La consellera socialdemòcrata s'han mostrat molt emocionada en el comiat de la política
Judith Casal renuncia al càrrec de consellera general per motius mèdics. La parlamentària socialdemòcrata ha anunciat aquest matí que deixa el càrrec "perquè els metges em diuen que pari" ja que ara toca "que em dediqui al meu físic per intentar que la malaltia no vagi tan ràpid". Casal, que pateix esclerosi múltiple, s'ha mostrat molt emocionada en l'acte de comiat.
La renúncia serà efectiva el 30 de setembre i el PS mantindrà el grup parlamentari perquè el síndic general, Carles Ensenyat, ha decidit integrar-se de manera temporal al grup socialdemòcrata perquè no desaparegui fins que juri el càrrec Laia Moliné com a nova consellera del PS el 9 d'octubre. Després, Ensenyat es desvincularà del PS en l'inici del següent període de sessions al març.
Els companys de parlament, també presents durant l’acte, han elogiat la figura de Casal com una política respectada i preparada. El president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha assenyalat que “és una notícia trista; és una persona molt compromesa amb el país i molt capaç”. Escalé ha destacat el paper de Casal en les comissions, on ha estat “molt escoltada”, i ha lamentat la pèrdua política que suposa la seva renúncia: “és una pèrdua molt gran per la dimensió humana i professional que té”, ha conclòs.
Per la seva banda, el president del grup Demòcrata, Jordi Jordana, ha afegit que “és una llàstima que una consellera de la seva talla, tot i les diferències ideològiques, marxi”. Jordana també n’ha posat en relleu la preparació i ha remarcat que “és una persona que, quan deia alguna cosa, havies de valorar-la; sabia explicar-ho, raonar-ho. Ha estat una gran consellera”.
Pel que fa al futur de Casal, Jordana ha augurat que probablement continuarà vinculada a la política, encara que sigui des d’una segona fila, i ha remarcat que “segur que continuarà donant el que té per allò que considera que és el bé del país”.
Conversa de terrassa
“La malaltia se'm menja el físic i no vull que se'm mengi la moral”
Pietat Martin Vivas