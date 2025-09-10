Consell de ministres
Govern aprova una llei per reforçar la protecció de dades en l’àmbit penal
La normativa s'adapta a les exigències europees
La protecció de dades personals en l'àmbit penal i de seguretat pública quedarà regulada per la normativa aprovada avui pel consell de ministres. La titular de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que el text estableix un règim específic per als òrgans judicials, la Fiscalia, el cos de policia, el penitenciari i la Unitat d’Intel·ligència Financera per complir amb la llei de protecció de dades i adaptar-se a la legislació de la Unió Europea sobre l'intercanvi d'informació penal.
Molné ha posat com exemple de l'àmbit de la nova regulació una investigació per un delicte que s'estigui fent. La normativa de protecció de dades fixa que s'ha d'informar l'afectat perquè autoritzi l'ús de les dades, que òbviament no es pot fer per no alertar-lo de que és objecte d'una investigació i amb la norma aprovada pel Govern es modula com s'han de tractar les dades. El projecte de llei qualificada relativa al tractament de dades personals amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals, així com d’execució de sancions i de protecció davant amenaces per a la seguretat pública entrarà a tràmit al Consell General els propers dies.