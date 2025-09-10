Cultura
El Junior Ballet de l’Òpera de París i 'Phénix' encapçalen la temporada cultural francesa
La programació arrenca el 18 de setembre i inclou 35 espectacles de dansa, teatre, música i exposicions, amb una atenció especial al públic jove
El Junior Ballet de l’Òpera de París, una formació emergent de joves talents amb repertori signat per Balanchine, Béjart, López Ochoa i José Martinez, arriba al Principat com una de les propostes més esperades de la temporada cultural francesa Nuits de la Citadelledeltadanse.com. Altres destacats inclouen ‘Phénix’, una creació avantguardista que combina hip-hop i música barroca, i “Entrée les artistes”, un treball col·laboratiu amb la Massana i l’Escena Nacional d’Andorra.
La temporada, presentada avui per l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, comprèn 35 activitats repartides per totes les parròquies. El diplomat ha ressaltat que l’objectiu és portar “les millors creacions contemporànies franceses,” moltes de les quals han gaudit d’èxit i reconeixement al país veí. Aquesta edició posa especial atenció al públic jove, amb propostes que inclouen teatre de carrer, espectacles de titelles, exposicions artístiques i audiovisuals, i col·laboracions amb centres educatius.
La programació compta amb la participació de 38 col·laboradors culturals -entre comuns, associacions, institucions i festivals- i 21 patrocinadors. Eybalin ha destacat la voluntat de reforçar la cooperació amb els agents culturals andorrans i d’instaurar sinèrgies creatives entre ambdós països.
La temporada arrencarà el 18 de setembre amb un homenatge al compositor Erik Satie al Consell General, i s’allargarà fins al juny del 2025. En total, es presenten 35 activitats, amb una aposta clara per democratitzar l’accés a la cultura i descentralitzar-la: totes les parròquies tindran almenys un espectacle o activitat associada. Entre les disciplines programades hi ha teatre, música, dansa, fotografia, cinema i conferències. El programa també inclou peces teatrals d’èxit, com 'Le porteur d’histoire' a Encamp o 'Les gros patinent bien' a Sant Julià de Lòria, i exposicions com Percevant. A més, s’impulsaran projectes educatius amb estudiants del Lycée Comte de Foix i l’escola andorrana de batxillerat, així com tallers amb professionals reconeguts. L’ambaixador Eybalin va remarcar que la iniciativa busca acostar la creació contemporània francesa a tots els públics i, alhora, reforçar la cooperació amb les institucions culturals andorranes.