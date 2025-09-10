INICI DE LES CLASSES
Un curs marcat pel pes migratori
L’estabilitat demogràfica a les escoles correspon als fluxos migratoris recents, que compensen una baixa natalitat
El nou curs escolar va arrencar ahir a tots els centres educatius del país amb 11.314 alumnes, una xifra pràcticament idèntica a la dels darrers anys. Tot i el creixement demogràfic que viu Andorra, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, va remarcar que aquesta estabilitat respon sobretot a la baixa natalitat. En aquest context, la immigració s’ha convertit en un element per evitar una caiguda en la matrícula escolar. La distribució reflecteix una tendència mantinguda, però amb matisos que apunten l’impacte dels fluxos migratoris recents. En el cas del sistema francès, un increment significatiu s’ha donat en un marge d’edat concret, especialment al Lycée. En resposta a l’augment d’alumnes, el centre ha obert una nova classe de Terminale Générale, que correspon a segon de batxillerat.
Baró, que va donar el tret de sortida al curs des de l’escola francesa de Ciutat de Valls, va assenyalar que “l’estabilitat demogràfica que hi ha dins les escoles –que no és ben bé la que hi ha dins el país– correspon a una baixa natalitat i al fet que el creixement del país es vertebra més des del punt de vista de la immigració”. Segons les dades provisionals facilitades pel Govern, el sistema educatiu andorrà és el que concentra més estudiants, amb 4.524, seguit pel francès, amb 3.353, i l’espanyol, amb 3.143.
L’acte d’inici de curs va coincidir amb la inauguració de les obres de rehabilitació del centre de Ciutat de Valls, valorades en més de 900.000 euros. El ministre va subratllar que l’elecció del centre per a l’inici del curs responia a la voluntat de simbolitzar “la importància de tots els sistemes” i recordar l’impacte del model francès en la modernització del Principat. Baró també va aprofitar per destacar l’impuls del pla integral per al bon ús de la tecnologia a l’escola andorrana, que introdueix els Chromebooks a primer de segona ensenyança. En total, 520 dispositius estaran operatius enguany i es preveu ampliar la dotació el curs vinent. A més, es reforçarà la formació del professorat i de l’alumnat en intel·ligència artificial amb l’objectiu de “garantir-ne un ús responsable”, segons el ministre.
Baró també va recordar que aquest curs es manté l’aposta per reforçar les competències bàsiques, especialment en matemàtiques, lectura i escriptura. Segons va explicar, la millora ja iniciada el curs passat amb l’ampliació de les hores lectives en aquests àmbits es consolida ara de manera més transversal. Això vol dir que, més enllà de les assignatures específiques, les habilitats de comprensió lectora, expressió escrita i raonament matemàtic es treballaran també en matèries com, per exemple, les ciències socials o naturals.
EDICTE D'UNA TRETENA DE PLACES PER CONSOLIDAR INTERINS
Baró va subratllar que la qualitat del sistema educatiu depèn en gran manera d’una retribució adequada del professorat, tant per garantir el benestar del cos docent com per fer més atractiva la professió en cas que calgui contractar nous mestres o professors. A més de l’aspecte salarial, va fer èmfasi en la importància de la formació contínua del professorat. En aquest punt, va destacar que el canvi tecnològic que s’està introduint progressivament a la segona ensenyança, amb nous dispositius dissenyats per reduir distraccions, vindrà acompanyat d’una formació específica en intel·ligència artificial adreçada tant a alumnes com a docents. El ministre va insistir que la combinació de millores salarials, formació i adaptació tecnològica són factors determinants per reforçar el benestar del professorat i la qualitat del sistema educatiu.