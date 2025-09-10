Col·laboració
Creand, Caldea i SETAP365 impulsen la plataforma de voluntariat Connectand
El projecte busca incentivar les iniciatives voluntàries del país entre els treballadors de les tres plantilles
Creand Crèdit Andorrà, Caldea i SETAP365 sumen esforços per impulsar Connectand, un projecte que busca incentivar les iniciatives voluntàries del país entre els treballadors de les tres plantilles. "Volíem una solució tecnològica, una aplicació, que pogués centralitzar les diferents propostes o accions de voluntariat ofertes al país", ha reconegut la cap de desenvolupament de recursos humans de SETAP365 i la presidenta del projecte Connectand, Ana Sánchez.
La nova plataforma entra en funcionament immediatament i ja es poden accedir a les primeres accions solidàries, com la campanya de donació de sang de la Creu Roja o una iniciativa d'acompanyament de persones grans o que se senten soles, impulsada per Càritas. Les tres empreses han inclòs en el sistema de treball "vuit hores anuals retribuïdes per dur a terme tasques de voluntariat", amb l'objectiu d'ampliar-les en un futur. Segons ha confirmat Sánchez, tampoc descarten "adherir més empreses" del Principat al projecte que té la voluntat de "posar les persones al centre".
De la idea a la realitat
L’origen del projecte es remunta al maig del 2024, quan les tres empreses van organitzar una 'hackató' amb la participació d’una quarantena d’empleats per "seleccionar idees innovadores sobre sinergies entre empreses". La proposta guanyadora va ser la de crear un programa de voluntariat compartit. "Posem en marxa un programa innovador i pioner al país, que vol aprofitar el talent i la vàlua humana de les persones que formen part de les nostres empreses”, ha destacat el director de Sostenibilitat de Creand Crèdit Andorra, Martí Alay, tot remarcant que es tracta del primer projecte d'aquestes característiques al Principat.
Connectand situa "les persones al centre en un doble sentit: com a beneficiàries i com a protagonistes de les accions". Els empleats de les tres empreses, un total de "mil treballadors de plantilla fixa o semi fixa", disposen d’un permís retribuït de vuit hores anuals per dedicar-les al voluntariat, dins o fora de l’horari laboral, ampliables segons el funcionament del projecte. Segons ha destacat Sánchez, les tres corporacions van realitzar una enquesta amb 261 persones on van refermar la "necessitat de crear el projecte". “Vam detectar que les nostres plantilles volien ajudar, que tenien ganes de contribuir més enllà de la feina. Aquest projecte és la manera de canalitzar aquest impuls i connectar-lo amb les necessitats reals del país”, ha explicat la presidenta de Connectand.
Primeres accions
Per facilitar la participació, s’ha creat una plataforma digital que recull activitats, notícies, protocols i un espai on compartir experiències. El programa arrenca amb diverses iniciatives, com suport a les campanyes de donació de sang de la Creu Roja Andorrana de la setmana vinent, una excursió al Bony de les Neres, la col·laboració amb Càritas en el rober-botiga i en l’acompanyament a persones grans o que se senten soles, així com la participació en esdeveniments esportius com el Campionat Internacional de Futbol Sala de Special Olympics Andorra i la Copa del Món d’Esquí 2026. “Connectand vol ser un punt de trobada útil, pràctic i amigable, que permeti a les persones treballadores implicar-se fàcilment en accions de voluntariat. Volem que aquest primer pas de vuit hores sigui només l’inici d’una implicació més àmplia”, ha remarcat Sánchez.
Els impulsors coincideixen que Connectand aporta valor a la societat, reforçant "iniciatives existents i sumant mans" i coneixement; als voluntaris, ja que esperen que les accions solidàries ofereixin "creixement personal i professional"; i a les empreses, pel fet que consideren que d'aquesta manera fidelitzen talent. “Les persones surten a ajudar i tornen transformades, més connectades i més orgulloses del que poden aportar. Per a les empreses, és una manera de fidelitzar el talent no amb discursos, sinó amb experiències significatives”, ha afirmat el director de serveis tècnics de Caldea, Gerard Estrella. “No es tracta de ser empreses d’Andorra, sinó empreses per Andorra”, ha conclòs Estrella.