REPÀS DE L'ACTUALITAT
Ajuda directa per comprar el primer pis
Govern planteja aixecar pròrrogues al lloguer el 2026 amb increments de preu limitats
El cap de Govern, Xavier Espot, ha presentat una nova mesura per afavorir l’accés a l’habitatge en propietat, adreçada especialment a les persones que volen adquirir el primer pis. Segons va explicar ahir en una entrevista al programa Avui serà un bon dia, de Ràdio Nacional d’Andorra, l’executiu avalarà la totalitat de l’import de l’entrada i pagarà els interessos del préstec durant un període de cinc a set anys, segons la durada de la hipoteca. A més, els bancs només cobraran l’euríbor, “no hi guanyaran res”, va remarcar Espot, que va qualificar el programa com a “molt generós i molt atractiu”. L’objectiu és fomentar la propietat residencial i ampliar el parc d’habitatges assequibles per a la ciutadania.
“Pagarem la totalitat dels interessos durant un període que va entre els cinc i els set anys
En paral·lel, el Govern prepara una liberalització parcial del règim de pròrrogues forçoses dels contractes de lloguer a partir del 2026, tot i que la liberalització completa no està prevista fins al 2027. El plantejament del cap de Govern passa per una desintervenció progressiva però limitada, amb un control sobre els increments de preus i sota acords entre arrendadors i arrendataris. Espot va subratllar la importància de consensuar la proposta amb l’Associació de Propietaris de Béns Immobles i evitar un trencament social que, segons va advertir, es produiria si s’aixequessin totes les pròrrogues d’un dia a l’altre. En aquest sentit, va defensar que cal “trobar un punt d’equilibri” que permeti començar a recuperar el funcionament natural del mercat sense deixar desprotegits els llogaters.
Espot també va defensar les mesures adoptades fins ara per pal·liar la crisi habitacional, com ara la promoció de pisos socials. Segons va dir, es preveu superar els 500 habitatges públics abans d’acabar la legislatura. Espot va demanar paciència perquè aquestes polítiques “necessiten temps per fer efecte”, però va assegurar que “serviran per reduir les desigualtats”.
D’altra banda, va fer èmfasi en la necessitat de revisar el model migratori per evitar que Andorra arribi als 100.000 habitants. “No tenim el país dimensionat per assumir aquesta xifra”, va avisar. Va explicar que el creixement poblacional ja està tensionant infraestructures com ara la xarxa viària, el sistema sanitari i l’educació. Per això, va defensar un model equilibrat i va rebutjar tant les demandes d’Andorra Endavant, que aposta per obrir les quotes, com les de Concòrdia, que proposa tancar-les de cop.