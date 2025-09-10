Territori i Urbanisme

450.000 euros per reforçar la seguretat de la xarxa viària

S’ha adjudicat el manteniment de la carretera secundària dels Cortals d’Encamp i la conservació d’ancoratges de les carreteres generals

El consell de ministres ha adjudicat dues obres per reforçar la seguretat de les carreteres generals i secundàries per un import de 450.000 euros. Els treballs de manteniment i ancoratge de les carreteres generals que transcorren per Andorra la Vella, Encamp i Canillo han recaigut sobre l'empresa Desplom, per un import de 167.699,10 euros, i tindrà un termini d'execució de 12 mesos.

També s'han adjudicat les obres de manteniment de la fase 1 de la carretera secundària 220 dels Cortals d'Encamp. Els treballs se centren en la reparació dels murs de maçoneria de sosteniment de la carretera, la substitució de les barreres de seguretat i la reposició de la cuneta al costat de la carretera que limita amb la muntanya. L'adjudicació ha recaigut a l'empresa Edicom per un import de 291.209,84 euros, amb un termini d'execució de 4 mesos i mig.

Primeres Jornades de Cooperació Transfronterera

Els dies 17 i 18 de setembre, Andorra serà la seu de les primeres Jornades de Cooperació Transfronterera, organitzades pel ministeri d’Afers Exteriors. L’esdeveniment reunirà representants institucionals, empresarials i acadèmics de França, Espanya i Andorra per reflexionar sobre els reptes compartits als Pirineus. El programa inclou ponències, taules rodones i espais de debat centrats en àmbits com la diversificació econòmica, la mobilitat, la innovació i la integració europea. Les jornades també serviran per presentar iniciatives com l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera (OACT) i analitzar el paper d’Andorra en l’àmbit europeu a través de l’Acord d’associació amb la UE.

