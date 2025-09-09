TRADICIONAL CONCERT DE MERITXELL
El temple, escenari de l’ONCA i els Petits Cantors
El 8 de setembre va ser un dia intens al santuari, que va obrir portes a les set del matí per celebrar la missa de l’aurora i acollir els primers fidels. A la tarda també va esdevenir escenari, el del Concert de Meritxell, amb l’ONCA i els Petits Cantors.
El concert va comptar amb la narració de l’actriu andorrana Aina Sánchez com a fil conductor i es va estructurar en dues parts: una primera part, protagonitzada per la mezzosoprano Maria Jurado, acompanyada del pianista Miquel Villalba, on es van interpretar obres per a veu i piano, i una segona part, en què l’ONCA i el Cor dels Petits Cantors d’Andorra van estrenar la cantata infantil Construïm una ciutat del compositor Paul Hindemith: una obra coral per a veus blanques i conjunt instrumental. “Aquest concert és molt especial. És el dia de la gran festa de Meritxell i, per tant, la gran festa del país. Que puguem comptar amb un concert d’aquest nivell, i a més amb la participació de nens, és molt significatiu”, va celebrar el responsable del cor, Jordi Sabata.