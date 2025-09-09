ECONOMIA

El servei de consultes de la Cambra rep 400 demandes l’any

La seu de la Cambra de Comerç.

La seu de la Cambra de Comerç.

Andorra la Vella

El servei d’assessorament empresarial de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) ha rebut prop de 400 consultes l’any des que es va posar en funcionament. Es tracta d’un servei que ofereix suport i orientació personalitzada en diversos àmbits de l’activitat econòmica. De fet, està pensat tant per a persones que volen posar en marxa un projecte com per a empreses ja consolidades.

Pel que fa al total de consultes l’any, des de l’entitat destaquen que es tracta d’unes xifres que es mantenen semblants al llarg dels últims anys i que es reben tant de manera presencial com telemàtica, “garantint una atenció propera, àgil i flexible”.

Es tracta d’un servei que ofereix suport i orientació en diversos àmbits

Les demandes més habituals tenen a veure amb requisits específics per a l’obertura de comerços o tràmits concrets, tot i que en els darrers anys s’ha registrat un fort increment de consultes relacionades amb la inversió estrangera, “fet que confirma l’interès creixent d’Andorra com a destí empresarial”.

A més, des de l’entitat assenyalen que la web de la Cambra posa a disposició de tothom documentació i legislació rellevant, accessible en qualsevol moment, per facilitar els processos d’informació i consulta.

Aquest servei s’emmarca dins d’una oferta més àmplia que inclou formació, internacionalització, resolució de conflictes, estudis econòmics i accions per a la competitivitat, així com un punt d’informació de la UE.

