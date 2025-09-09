APDA
Resma Punjabi dimiteix com a directora de l'Agència de Protecció de Dades
La exdirectora de l'APDA ha denunciat ingerències polítiques
Resma Punjabi ha presentat avui la seva renúncia com a directora de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), una decisió que ha fet pública durant una roda de premsa en què ha denunciat de forma contundent la pèrdua d’independència de l’òrgan i el que considera un “control polític” creixent sobre la institució.
Durant la seva intervenció, Punjabi ha explicat que ha exercit el càrrec amb l’objectiu de garantir el respecte als drets fonamentals de la ciutadania i protegir la informació personal davant de qualsevol abús, tant per part de poders públics com privats. No obstant això, ha assegurat que les condicions en què ha hagut de desenvolupar la seva tasca han estat marcades per obstacles polítics i intents de deslegitimació de la institució que encapçalava. "He intentat preservar l’equilibri institucional, amb lleialtat i voluntat de diàleg. Però l’equilibri no pot confondre’s amb submissió, ni el respecte pot ser unidireccional", ha manifestat.
Segons la ja exdirectora, la reforma de la Llei qualificada de protecció de dades aprovada el juliol del 2024 no va tenir com a finalitat reforçar la protecció dels drets dels ciutadans, sinó “consolidar el control polític sobre l’Agència”. En aquest sentit, ha criticat que la modificació legal es justifiqués com una adaptació als estàndards europeus, quan en realitat —ha dit— implica una equiparació de l’APDA a altres òrgans sense capacitat sancionadora ni la responsabilitat de garantir drets fonamentals. "Aquesta reforma blanqueja ingerències prèvies i consagra un model on l’Agència deixa de ser independent per convertir-se en una peça més dins de l’engranatge institucional. Això, en una democràcia, és un error greu", ha afirmat.
Durant la seva declaració, ha expressat que ha viscut “situacions que traspassen els límits del que és acceptable en un estat de dret” i ha assegurat haver actuat amb responsabilitat malgrat la pressió i les dificultats. En aquest sentit, ha revelat que ha traslladat els fets a la Fiscalia, convençuda que no es poden normalitzar determinades pràctiques i amb la confiança que aquest òrgan actuarà “amb imparcialitat i responsabilitat”.