Balanç de l'estiu 2025
Naturland rep més de 40.000 visitants i millora en un 6,60% la facturació
Aquest estiu s'ha augmentat en un 6,20% la despesa mitjana del visitant
Naturland tanca l'estiu amb un balanç de 42.200 visitants i un 6,60% més de facturació que l'any passat. El director, Xabier Arjona, es mostra "satisfet de l'estiu en el qual s'ha pogut créixer pel que fa a la facturació" i assegura haver "assolit els resultats esperats". Arjona assenyala que ha estat "un estiu de continuïtat i consolidació del producte on hem estat molt centrats a aconseguir la millor satisfacció dels clients", que han augmentat el consum mitjà en un 6,20%.
Entre les activitats amb més bona acollida aquest estiu el producte més venut ha tornat a ser l'entrada Aventura o les vendes de l'entrada Aventura Plus, que inclou la tirolina Forestline i el circuit acrobàtic N'Boscat (cota 2000). Les excursions a cavall han incrementat un 5%, mentre que el Bike Center ha crescut un 9,5%,
Naturland recorda que fins el 12 d'octubre hi haurà activitats a la cota 2.000 i a partir del 18 d'octubre es començarà a preparar la temporada d'hivern. D'altra banda, la cota 1.600 continuarà oberta els caps de setmana amb l'oferta habitual d'activitats.