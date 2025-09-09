INCERTESA POLÍTICA
Macron haurà de designar un nou primer ministre
El primer ministre francès, François Bayrou, no va superar ahir la qüestió de confiança a l’Assemblea Nacional i el seu Govern haurà de dimitir en bloc. El president de la República, Emmanuel Macron, haurà de designar ara un nou cap de Govern, el quart en menys de dos anys. Amb aquesta decisió, França obre un nou capítol d’incertesa política.
La moció va ser rebutjada amb 364 vots en contra
La moció va ser rebutjada per una àmplia majoria, amb 364 vots en contra i només 194 a favor. L’esquerra i l’extrema dreta ja havien anunciat el seu rebuig, deixant Bayrou sense marge per aprovar els pressupostos. Bayrou va decidir sotmetre-se a la qüestió de confiança tot i ser conscient que la perdria, en un últim intent de reforçar la legitimitat del seu executiu davant una Assemblea cada cop més fragmentada.