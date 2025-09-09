Educació
El Lycée obre una nova classe i modifica els horaris per l'increment d'alumnes
Els canvis organitzatius afecten al Liceu General i Tecnològic (LGT), que comprèn els cursos equivalents a 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat.
Les famílies dels alumnes del Lycée Comte de Foix han rebut aquesta setmana una carta informativa per part de la direcció del centre, en què s’expliquen diversos canvis organitzatius que afecten aquest inici de curs escolar al Liceu General i Tecnològic (LGT), que comprèn els cursos equivalents a 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat.
En resposta a un augment significatiu d’alumnes, el centre s’ha vist obligat a obrir una nova classe de Terminale Générale, que correspon a 2n de batxillerat general en el sistema educatiu francès. Amb aquesta ampliació, el LGT passa a tenir 5 classes de Seconde (4t d’ESO), 4 de Première Générale (1r de batxillerat general), 1 de Première STMG (1r de batxillerat tecnològic en gestió), 4 de Terminale Générale (2n de batxillerat general) i 1 de Terminale STMG (2n de batxillerat tecnològic en gestió). A més, se li suma una nova especialitat de Batxillerat artístic, que s'oferirà a Première i a Terminale.
Els ajustos també han afectat l’organització horària. Davant la necessitat de més espais, el centre ha decidit ampliar la franja horària de funcionament fins a les 18.30 h, i alguns cursos —sobretot les optatives— es podran impartir de 17.30 h a 18.30 h. L’assistència en aquest horari serà obligatòria, i les absències seran registrades com a qualsevol altra matèria.