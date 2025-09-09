Balanç
Les Nits d'estiu de FEDA tanquen amb una assistència de 575 persones
La visita guiada nocturna al MW Museu de l'Electricitat ha permès "acostar el patrimoni natural i industrial, com és la Central hidroelèctrica de FEDA i el camí hidroelèctric d'Engolasters, a residents i turistes
Les Nits d'estiu de FEDA tanquen el cicle estival amb l'assistència de 575 persones, que han passat per alguna de la desena d'activitats proposades per a tots els públics. La visita guiada nocturna al MW Museu de l'Electricitat, va servir per obrir i cloure el cicle, que entre juny i setembre ha permès "acostar el patrimoni natural i industrial, com és la Central hidroelèctrica de FEDA i el camí hidroelèctric d'Engolasters, a residents i turistes".
La coordinadora del museu, Fran Alcázar, es mostra satisfeta dels resultats i assenyala que "el 90% del públic és local, tot i que també hem tingut assistents dels estats veïns". Alcázar ha explicat que els aforaments es van reduir per adaptar les activitats a les obres fetes a Engolasters.