AFERS EXTERIORS
Les fronteres, al marge del primer estadi d’aplicació de l’Entry/Exit
La negociació amb la Comissió Europea es reprèn aquest mes per avançar en l’acord
L’aplicació del nou sistema Entry/Exit per als ciutadans de fora de la UE que entrin o surtin de l’espai Schengen entrarà en vigor el 12 d’octubre, però serà una implantació progressiva que s’ha de culminar l’abril del 2026. Abans s’ha d’aclarir quines seran les fronteres que quedaran inicialment afectades i Govern no preveu que Andorra entri en aquest primer estadi perquè primer s’ha de tancar l’acord específic entre el Principat i la Comissió Europea que ha de permetre que les fronteres mantinguin els controls aleatoris actuals. El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, va indicar que durant la segona quinzena d’aquest mes s’ha de celebrar una nova tongada de negociacions per tancar l’acord, que va assenyalar que està avançat. I precisament perquè es tracta un tractament particular per al Principat, Riba va apuntar que no tindria sentit que les fronteres andorranes entressin de les primeres en el desplegament si no s’han concretat tots els serrells.
La implantació del nou sistema serà progressiva a partir de l’octubre
A banda de l’acord amb les institucions europees, s’han de resoldre els detalls operatius amb França i Espanya. Ambdós països hauran de verificar les dades dels residents extracomunitaris d’Andorra (els ja instal·lats i els que ho facin en un futur) per comprovar que no suposen cap risc per a la seguretat; per exemple, que no tenen antecedents penals. D’aquesta manera, va destacar Riba, podran moure’s per tot l’espai Schengen sense haver de sotmetre’s a controls extraordinaris perquè ja s’haurà fet aquesta verificació prèvia. En el cas dels nous residents, es farà abans de l’atorgament de l’autorització d’immigració.
Andorra ha negociat una alternativa per evitar una aplicació estricta que implicaria controls molt exhaustius a ambdues fronteres i, per tant, saturar entrades i sortides de ciutadans.