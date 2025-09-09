Associació de Dones
L’ADA celebra l’entrada a tràmit de la llei de permís de naixement igualitari
L'associació considera que "seria desitjable una implantació més ràpida del permís patern igualitari"
L'Associació de Dones d'Andorra (ADA) ha mostrat la satisfacció per l'entrada imminent a tràmit del projecte de llei de permís de naixement igualitari i intransferible. Segons l'entitat, aquesta normativa "reforça els drets de dones i homes i fomenta la corresponsabilitat des del naixement". L'ADA ha agraït a Govern l'impuls de la iniciativa, però considera que "seria desitjable una implantació més ràpida del permís patern igualitari".
En la reunió mantinguda avui amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la secretària d'Estat d'Igualtat, Mariona Cadena, també s'ha parlat sobre l'avortament. L'associació ha reiterat la necessitat d'una "solució institucional que garanteixi que cap dona estigui en situació de risc legal davant d’un avortament" i ha celebrat que "s'avanci cap a un pas decisiu i rellevant per al país".