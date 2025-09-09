Acció climàtica
Un estiu "càlid i lleugerament plujós"
L'estiu d'enguany ha estat el segon més càlid des del 1950, només per darrera de l'any 2022
L'estiu de 2025 ha estat "càlid i lleugerament plujós", segons el butlletí trimestral publicat aquest dimarts per Acció Climàtica. La temperatura mitjana durant aquests mesos ha estat de 20,6 graus, amb una anomalia tèrmica de 2,2 graus positius, segons les dades. L'estiu d'enguany ha estat el segon més càlid des del 1950, només per darrera de l'any 2022. L'informe destaca que és la primera vegada que s'han produït quatre estius càlids consecutius amb una anomalia de temperatura superior als 1,5 graus, i l'últim estiu fred va ser a l'any 2014.
El registre màxim de temperatures va ser de 38,8 graus al Roc de Sant Pere, mentre que la més baixa es va assolir a les Fonts d'Arinsal (0,2 graus). Juny i agost han estat mesos càlids i el juliol va ser "normal". L'informe destaca el primer mes d'estiu, que va ser el juny més càlid des de 1950. Enguany s'han registrat 30 dies on la temperatura ha superat els 30 graus, la qual cosa indica que les màximes han estat per sobre de la normal climàtica. El butlletí detalla que han hagut 3 onades de calor (del 27 de juny a l'1 de juliol; del 7 al 13 d'agost; i del 16 al 18 d'agost). Durant la segona onada es van batre rècords absoluts de temperatura.
Pel que fa a les precipitacions, Acció Climàtica destaca que ha estat un estiu "lleugerament plujós". El mes d'agost ha estat especialment plujós i les precipitacions s'han concentrat al sud del país, amb 415,6mm a Perafita. La mitjana de les estacions ha estat de 292mm i s'han registrat 39 dies de pluja.
L'episodi més significatiu es va registrar el 19 d'agost, quan es van acumular fins a 80mm en 12 hores a l'estació de Perafita. Acció Climàtica destaca que la ràfega de vent més intensa es va produir el 29 de juliol a les Fonts d'Arinsal amb ratxes de 99,4 quilòmetres per hora.