Cultura
El Consell General incorpora al seu fons artístic ‘Tocoy-se gausos’ de Pere Moles
L’obra, una bandera d’Andorra formada per panells de molsa, simbolitza la resiliència del país i es podrà veure a l’escala d’accés al nou hemicicle del Consell General
El Consell General ha presentat aquest dimarts 'Tocoy-se gausos', una obra de l’artista andorrà Pere Moles que s’integra al fons d’art del parlament. La peça s’ha instal·lat a l’escala d’accés a l’hemicicle de la nova seu i també és visible des del vestíbul. L’obra, que representa una bandera d’Andorra, està formada per cinc panells de molsa de 7 metres d’alçada per 1,90 metres d’ample. El material principal és molsa de ren, collida a mà i cultivada a Suècia i Noruega. Segons Moles, es tracta d’un material ecològic, ignífug, hipoal·lergogen i que no requereix manteniment.
L’artista ha destacat la resistència i capacitat d’adaptació de la molsa com a metàfora de la resiliència d’Andorra. A més, ha remarcat que la ubicació de l’obra no és casual, sinó que busca recordar que la cultura i els símbols formen part també de la política. El síndic general, Carles Ensenyat, ha assenyalat que aquesta nova bandera simbòlica tindrà continuïtat a Casa de la Vall, on es recuperarà una bandera històrica a l’entrada de l’antiga sala del Consell.
El títol de l’obra, 'Tocoy-se gausos', fa referència a una antiga divisa andorrana vinculada als comtes de Foix i a l’imaginari col·lectiu pirinenc, i forma part del patrimoni cultural del país, tot i no tenir reconeixement oficial.