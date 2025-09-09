Educació
Comencen les classes dels estudis presencials a l'UdA
La jornada inicial ha comptat amb quatre sessions d'acollida, on els estudiants de primer curs han conegut la universitat
La Universitat d'Andorra (UdA) ha començat aquest dimarts el curs acadèmic 2025-2026 amb l'inici de les classes dels estudis presencials, com les dels bàtxelors en infermeria, ciències de l'educació, administració d'empreses i informàtica, així com les del diploma professional avançat en comptabilitat i administració. El 25 de setembre començaran les classes dels estudis virtuals que es fan en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
La jornada inicial ha comptat amb quatre sessions d'acollida, on els estudiants de primer curs han conegut la universitat. El rector, Juli Minoves, ha donat la benvinguda i ha destacat el rol d'universitat pública que exerceix l'UdA i el seu paper de transmissora de coneixements i dels valors democràtics.
El curs serà inaugurat oficialment el 7 d'octubre a l'Andorra Park Hotel d'Andorra, i anirà a càrrec del president de l'Associació Europea d'Universitats (EUA) Josep M. Garrell. També es lliuraran els títols d'Estat de la promoció 2025.