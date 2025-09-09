INTERIOR
El cap de l’àrea forense deixa el càrrec
Fernando Fuertes es retira per jubilació sis mesos després de la seva incorporació
El cap de l’àrea del departament de medicina legal i forense, Fernando Fuertes, ha deixat el càrrec per jubilació només sis mesos després de la seva incorporació al ministeri d’Interior. La seva contractació directa va respondre a la manca d’especialistes en aquest àmbit i a la necessitat d’evitar que el departament quedés desatès. El cirurgià va ser incorporat al març, durant els últims mesos de la seva trajectòria professional.
Fuertes assegura haver consolidat l’equip i garantit la continuïtat del servei durant aquest període. “El departament està funcionant i està funcionant bé; el més important és que no s’ha interromput en cap moment l’atenció i l’assistència, que era el que més temia el ministeri”, explica. L’àrea queda ara en mans de dos professionals que Fuertes qualifica de “molt competents”: un metge forense –primer especialista d’aquest tipus a treballar al país, segons Fuertes– i Carmen Moreno, primera responsable de l’àrea i fundadora de la mateixa. “Estic content, perquè el repte que m’havia proposat penso que s’ha complert.”
El cirurgià afirma haver iniciat projectes i haver fet “molta feina”, destacant l’elaboració d’informes, protocols i convenis, i expressa les facilitats amb què ha pogut dur a terme la seva tasca. “Tot el que he demanat se m’ha proporcionat”, afirma. Fuertes, però, també apunta millores relacionades amb la digitalització de l’àrea i la informatització. “Hem d’informatitzar una mica més la documentació que es transmet a les institucions des de l’àrea forense.”
Fernando Fuertes és doctor en Medicina, especialitzat en cirurgia d’urgències a Itàlia i va completar la seva formació a Anglaterra amb una especialització en cirurgia traumatològica. En l’àmbit forense, també ha exercit a Barcelona i al Pirineu.